Важлива порада для клієнтів ПриватБанку: кому слід оновити банківську картку

Клієнти ПриватБанку можуть продовжувати користуватися банківською карткою після закінчення її строку дії, зокрема шляхом її перевипуску. Це можна зробити у будь-якому відділенні банку.

При цьому нову картку можна замовити з доставкою як по Україні, так і за кордон. Про це повідомляє пресслужба банку в Facebook.

"Відкрийте розділ "Гаманець", оберіть потрібну картку, а потім натисніть "Замовити картку"", – зазначили там.

Ще один варіант – отримати миттєву Digital-картку через додаток "Приват24". Для цього потрібно зайти в меню "Усі картки", обрати опцію "Додати" та створити "Digital-картку".

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У банку пояснили, що за допомогою цієї картки можна оплачувати покупки в торгових точках через смартфон. Крім того, картка дозволяє:

здійснювати платежі;

знімати готівку у банкоматах ПриватБанку.

Також у банку нагадали, що на період воєнного стану в Україні термін дії всіх пластикових карток було автоматично продовжено. Через це всі картки залишаться активними без жодних обмежень для оплати товарів, послуг та зняття готівки.

Раніше ми розповідали, що зміниться для клієнтів ПриватБанку вже незабаром.

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