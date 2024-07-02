Поблизу Вовчанська прикордонники спалили замасковану 'буханку' окупантів (відео)

Українські прикордонники продовжують допомагати військовим знищувати техніку російських загарбників на різних ділянках фронту. Зокрема, бої тривають на Вовчанському напрямку.

Там бійці з бригади "Гарт" знищили "Буханку" окупантів. Про це повідомили на каналі Держприкордонслужби України у Telegram.

"Біля Вовчанська ударні дрони бригади "Гарт" спалили замасковану "буханку" окупантів", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити, як оператори виявили та скерували дрон на замасковану "буханку". На наступних кадрах видно клуби диму, які здіймаються внаслідок влучання.

Точний час та місце знищення "буханки" не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, у ніч на 30 червня дрони атакували у Липецьку одне з найбільших підприємств чорної металургії рф.

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