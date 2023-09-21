Вегетаріанська вечеря: рецепт овочевого рагу з тофу

Це овочеве рагу з тофу за рецептом від Shuba сподобається навіть тим, хто не є вегетаріанцями! Воно не лише смачне, але й дуже корисне.

Інгредієнти:

Тофу – 100 г

Часник, зубчики – 4 шт.

Цибуля ріпчаста – 1 шт.

Морква – 1 шт.

Томати – 2 шт.

Перець солодкий – 1 шт.

Оливкова олія – 40 мл

Сіль – за смаком

Перець чорний мелений – за смаком

Зелень – за смаком

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Спосіб приготування:

Нарізане кубиками тофу обсмажте в розігрітій з 20 мл оливкової олії сковороді до золотистості.

Часник наріжте шматочками. Помідори поріжте кубиками. Розігрійте сковороду з рештою олії, викладіть часник, смажте 1-2 хвилини. Додайте помідори і тушкуйте ще кілька хвилин.

Цибулю подрібніть. Моркву і перець наріжте кубиками та покладіть всі овочі до помідорів. Посоліть, поперчіть і готуйте 5 хвилин.

У форму до тофу викладіть тушковані овочі і запікайте 30 хвилин при температурі 180°C.

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