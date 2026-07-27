Британія передасть Україні права на систему РЕБ Stone Cloak: подробиці

Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, яка запланована на понеділок, має оголосити про передачу Україні прав інтелектуальної власності на систему радіоелектронної боротьби Stone Cloak. Такий крок дозволить налагодити серійне виробництво цієї системи безпосередньо в Україні.

Про це повідомляє The Independent. Stone Cloak — це компактний пристрій розміром приблизно з планшет, призначений для придушення російських систем виявлення безпілотників. Міністерство оборони Великої Британії вже передало українським військовим тисячі таких комплексів, які, за даними британської сторони, продемонстрували високу ефективність на полі бою.

Читайте также: Брак "Patriot"? Позбавте Росію західних компонентів для балістики

Крім використання в Україні, технологію Stone Cloak планують інтегрувати до британських далекобійних систем озброєння нового покоління, зокрема в межах проєкту Brakestop — перспективної крилатої ракети з дальністю польоту понад 600 кілометрів і бойовою частиною масою 200–300 кілограмів.

Також очікується, що Володимир Зеленський та Енді Бернем зустрінуться з понад 200 українськими військовослужбовцями, які проходили підготовку у Великій Британії в межах навчальної програми Sea Breeze.

Напередодні візиту, який відбудеться лише через тиждень після вступу Бернема на посаду прем'єр-міністра, він заявив, що підтримка України з боку Великої Британії залишається незмінною та рішучою.

Нагадаємо, ми вже писали, що дасть Україні ліцензія на випуск ракет Patriot.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!