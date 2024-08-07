Веніславський пояснив нові норми закону щодо мобілізації обмежено придатних від 18 до 25 років

Комітет Верховної Ради з національної безпеки, оборони та розвідки ухвалив зміни в законодавстві щодо мобілізації обмежено придатних до служби громадян віком від 18 до 25 років.

Згідно з новими нормами, громадяни України віком від 18 до 25 років, які мають статус "обмежено придатні" до військової служби, більше не підлягають мобілізації. Про це повідомив народний депутат Федір Веніславський.

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"До 25-річного віку громадяни, визнані обмежено придатними, не можуть бути мобілізовані, навіть якщо мають військово-облікову спеціальність. Це не стосується тих, хто пройшов строкову службу або здобув офіцерське звання через військові кафедри", – зазначив він.

Також схвалено зміни щодо звільнення з військової служби мобілізованих військовослужбовців, які були обмежено придатними. Інші категорії громадян під звільнення з військової служби не підпадають.

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