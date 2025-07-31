Зеленський підписав закон про незалежність НАБУ та САП

Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт, ініційований Президентом України Володимиром Зеленським, що має на меті посилення незалежності Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). За відповідний документ проголосували 331 народний депутат.

Про це повідомляється на сайті ВРУ. Закон було ухвалено з урахуванням змін до Кримінального процесуального кодексу, що раніше викликали занепокоєння через загрозу для функціонування антикорупційної системи. Нова редакція спрямована на зміцнення автономності НАБУ і САП, а також на захист від впливу держави-агресора.

Однією з ключових цілей документа є закріплення статусу САП як незалежного органу, що самостійно здійснює процесуальне керівництво у справах, які підслідні НАБУ. Закон вводить нові превентивні та контррозвідувальні механізми для захисту антикорупційних інституцій, а також обмежує можливості втручання інших державних структур у їхню діяльність.

Передбачено, що генеральний прокурор матиме право видавати письмові вказівки, за винятком детективів і підрозділу внутрішнього контролю НАБУ. Водночас прокурори САП зможуть змінювати чи відкликати свої апеляційні й касаційні скарги, а також заяви про перегляд рішень.

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Генеральний прокурор отримає право передавати розслідування до інших органів у разі неефективності Бюро економічної безпеки або в умовах воєнного стану, але з обмеженням щодо справ НАБУ, які можуть бути передані лише в особливих випадках.

Закон уточнює, що слідчі та прокурори мають право виконувати процесуальні дії, включаючи негласні, за письмовим дорученням. Для НАБУ таке доручення може бути видано лише прокурором САП чи детективом. Крім того, передбачено можливість визначення прокурором САП підслідності певної справи НАБУ, якщо порушення завдало суттєвих збитків державним інтересам чи правам людини.

Особлива увага приділена регулюванню повноважень щодо повідомлення про підозру високопосадовцям, серед яких директор НАБУ, прокурори САП та інші — це залишено за генеральним прокурором або керівником САП. Ухвалений закон також обмежує втручання керівництва Офісу Генпрокурора у діяльність прокурорів САП.

Передбачені заходи з перевірки доброчесності співробітників антикорупційних та правоохоронних органів, які мають доступ до державної таємниці. Такі перевірки, включаючи тестування на поліграфі, мають проводитися не рідше ніж раз на два роки за методикою, погодженою з СБУ. Впродовж шести місяців після набуття чинності закону Служба безпеки має перевірити всіх співробітників, що мають доступ до держтаємниці, на предмет можливої співпраці з ворогом.

Також законом зобов’язується Міністерство юстиції та Офіс Генпрокурора активізувати роботу з повернення в Україну осіб, які переховуються за кордоном від правосуддя. За необхідності вони мають спільно з Кабінетом Міністрів підготувати зміни до законодавства для вдосконалення екстрадиційних процедур.

Окрім цього, нові положення усувають низку норм, які раніше давали широкі повноваження генеральному прокурору у сфері призначень і розподілу справ, зокрема щодо визначення підслідності. Також скасовуються положення, що дозволяли окремим посадовцям користуватись особливим процесуальним статусом, у тому числі щодо порядку закриття проваджень.

Нагадаємо, Зеленський подав до Ради законопроєкт з нормами про незалежність НАБУ та САП.

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