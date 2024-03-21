Верховна Рада покращила соцзахист військовослужбовців: який закон ухвалили депутати

Верховна Рада України проголосувала за проєкт Закону України №10313 "Про забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист" у другому читанні та в цілому.

Цей законопроєкт направлений для вдосконалення механізмів забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських, зокрема, на інформаційний доступ, медичне забезпечення, відпустки, визначення працездатності, та інші аспекти, пов'язані з реалізацією їхніх прав.

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Один із заступників Голови Комітету соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк заявив, що новий закон передбачає низку важливих змін. Зокрема, для військовослужбовців установлено право на лікування тривалістю більше пів року, а також спрощено процедуру звернення до Пенсійного фонду для тих, хто досяг пенсійного віку.

Окрім цього, скасовано заборону на поширення інформації, яка не є державною таємницею, що гарантує свободу слова для військовослужбовців. Це важливий крок у забезпеченні прав та свобод наших захисників.

Проєкт Закону був підтриманий Верховною Радою та тепер очікує на підпис Президента України для його остаточного затвердження.

Нагадаємо, на початку лютого 2024 року Верховна Рада схвалила у першому читанні урядовий закон про мобілізацію.

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