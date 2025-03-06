Ймовірна слабкість та головні болі: прогноз магнітних бур на 7 березня

Магнітні бурі можуть впливати на атмосферний тиск, що спричиняє головний біль, втому та підвищений рівень стресу у метеозалежних людей. Геомагнітна активність оцінюється за шкалою від 0 до 9, де показник 5 і вище вказує на потужну магнітну бурю.

7 березня активність знизиться до К-індексу 3, що свідчить про слабкі магнітні бурі. Оскільки дані оновлюються кожні три години, важливо слідкувати за змінами в прогнозах. Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди (SWPC).

Магнітні бурі виникають через спалахи на Сонці, під час яких у космос викидається велика кількість заряджених частинок. Взаємодіючи з магнітним полем Землі, вони викликають коливання, що впливають на здоров'я людей і роботу технічних систем. Високий рівень геомагнітної активності може спричинити збої у зв’язку, роботі супутників і навіть викликати полярні сяйва.

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Під час магнітних бур організм може реагувати головним болем, втомою, безсонням та підвищеною дратівливістю. Щоб мінімізувати їхній вплив, варто дотримуватися здорового режиму дня, повноцінно висипатися, вживати корисну їжу та зменшити кількість кави та алкоголю. Корисно пити багато води, трав’яні чаї, більше перебувати на свіжому повітрі та займатися легкими фізичними вправами. Людям із хронічними захворюваннями варто уникати стресу, більше відпочивати та тримати під руками необхідні ліки. Контрастний душ вранці допоможе підбадьоритися, а тепла ванна ввечері – розслабитися та нормалізувати самопочуття.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що насувається магнітна буря червоного рівня.

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