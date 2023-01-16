Весною можуть подорожчати комунальні тарифи: що зміниться для українців

Комунальні послуги в Україні - які тарифи підвищать навесні - коли зросте комуналка

В Україні встановлено мораторій на підвищення цін на комунальні тарифи до кінця воєнного стану. Проте деякі послуги можуть зрости для українців вже від весни.

Як повідомляє портал "На пенсії", заборона на підвищення тарифів насамперед стосується опалення, гарячої води та цін на природний газ. Проте вже з весни ціни на електропостачання може зрости для побутових споживачів.

Зауважимо, що від 1 січня 2023 року електроенергія здорожчала для промисловості. Навесні, коли закінчиться термін дії занижених цін, тарифи можуть підвищитися для побутових споживачів, якщо регулятор не залишить їх на колишньому рівні.

Голова податкового комітету Данило Гетьманцев заявив, що після завершення опалювального сезону 2022-2023 може подорожчати також газ для українців. За його словами, чинний тариф невиправдано занижений.

Тому у квітні 2023 року відбудеться перегляд цін. Проте після того, як закінчиться війна, населенню варто готуватися до неминучого зростання всіх комунальних тарифів.Зокрема, експерти прогнозують значне подорожчання води та електроенергії.

За даними Держстату, житлово-комунальні послуги для населення подорожчали на 4,3% під час війни попри мораторій. Найбільше зросла у ціні каналізація — 14,9%, водопостачання — 12%, утримання та ремонт житла — близько 24%.

Для того, щоб заморозка тарифів не сильно вдарила по місцевих бюджетах, наприкінці минулого року уряд виділив 14 млрд гривень субвенцій.

Нагадаємо, що Україна витрачає чималі кошти на відновлення критичної інфраструктури та об'єктів енергетики. Тому українці задаються важливим питанням: чи зростуть тарифи на комунальні тарифи в 2023 році.

Фахівці рекомендують, щоб не витрачати більше грошей на опалення, встановити газові лічильники, якщо ви цього ще не зробили. Тоді ви будете сплачувати лише за спожите паливо.

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