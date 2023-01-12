Весною неминуче зростуть ціни на комунальні послуги: які тарифи збільшаться

В Україні запроваджено мораторій на підвищення цін на комунальні тарифи до кінця воєнного стану, але деякі тарифи можуть зрости до закінчення війни.

"Замороження" цін на комуналку стосується насамперед опалення, гарячої води та вартості природного газу. Так, з 1 січня 2023 року подорожчала електроенергія для промисловості та очікується, що навесні, коли закінчиться термін дії занижених цін, тарифи можуть підвищитися і для побутових споживачів, якщо регулятор не залишить їх на колишньому рівні.

Голова податкового комітету Данило Гетьманцев вважає, що після завершення опалювального сезону 2022-2023 також зростуть і ціни на газ для населення. На його думку, чинний тариф невиправдано занижений. Перегляд цін відбудеться у квітну до завершення війни.

Після закінчення війни в Україні та скасування мораторію очікується неминуче суттєве зростання всіх тарифів. Зокрема, експерти прогнозують значне зростання тарифів на водопостачання та електроенергію. Їхнє зростання помітно порівнюючи з минулим роком, навіть попри мораторій.

За інформацією Держстату, житлово-комунальні послуги для населення подорожчали на 4,3%. Найбільше додала у вартості каналізація – 14,9%, водопостачання – 12%, утримання та ремонт житла – близько 24%.

Наприкінці 2022 року уряд виділив 14 млрд гривень субвенцій, щоб заморожування тарифів не сильно вдарило по місцевих бюджетах.

Раніше ми писали про те, що буде з тарифами на комунальні послуги у 2023 році та чого слід очікувати українцям.

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