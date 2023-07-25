Вілли за ціною в понад мільйон гривень за ніч: нардеп від 'Слуги народу' Юрій Арістов відпочив на Мальдівах під час війни в люксовму готелі

Заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардеп партії "Слуга Народу" Юрій Арістов відпочивав у 5-зірковому готелі "Waldorf Astoria Maldives" на приватному острові Ітхаафуші, Мальдіви. У готелі підтвердили, що Арістов був їхнім гостем, проте вже виїхав.

Про це повідомили журналісти "Слідства.Інфо". Вони зазначили, що вартість проживання у готелі на двох за одну ніч варіюється від 100 тисяч гривень за віллу на пляжі з басейном і двоспальним ліжком та до 323 тисяч гривень за віллу з двома спальнями та басейном, згідно з цінами на Booking.com. Проте невідомо, в якій саме віллі проживав нардеп.

"Після того, як нам підтвердили перебування політика у Waldorf Astoria Maldives, ми зателефонували до нього особисто. Але Юрій Арістов не підняв слухавку. Натомість нам зателефонувала його прессекретарка Оксана Омельченко (так жінка підписана в одному з месенджерів), яка не змогла відповісти на запитання журналістів про те, де ж зараз перебуває її керівник – в Україні чи ще на Мальдівах – і попросила надіслати журналістський запит, – повідомили журналісти.

Своєю чергою надалі помічниця та сам депутат проігнорували спроби журналістів отримати відповіді на питання, зокрема, на яких засадах нардеп виїхав з України та чи поїздка до Мальдів була робочою. Тоді як дружина нардепа заявила, що Арістов був у Вільнюсі, та додала, що "у неї своє особисте життя, а у чоловіка – своє".

Натомість у Facebook Юрій Арістов публікував знімки з Вільнюса, де був 7 липня. Підпис під світлинами свідчить про те, що це була робоча поїздка.

"Наразі в пріоритеті – захист українського неба. В оборонному комітеті Сейму обговорили з колегами постачання установок NASAMS, які Литва придбала для української армії. Плануються й інша допомога, яка зміцнить нашу систему ППО, а значить збереже багато життів наших людей", – написав Арістов.

Також журналісти проаналізували декларацію політика за 2020 рік. Зокрема, дохід родини був трохи більше за 9 мільйонів гривень. Дружина депутата Марина Арістова, мала Porsche Macan R4 II 2019 року, а сам депутат орендував Range Rover 2019 року. Проте згідно з інформацією головного сервісного центру МВС, Арістов є власником RANGE ROVER EVOQUE 2013 року, проте цього в декларації "слуги" немає.

Додали, що Waldorf Astoria Maldives — це 5-зірковий курорт, розташований "серед білих пісків та кришталево блакитних вод" на найбільшому острові Мальдів. Курорт нараховує 119 вілл для "унікального та незабутнього відпочинку".

Нагадаємо, Юрій Арістов був обраний народним депутатом 9 скликання від "Слуги народу" у 2019 році. У грудні 2022 року він став заступником голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

23 січня президент Володимир Зеленський повідомив, що Рада національної безпеки і оборони ухвалила рішення щодо процедури виїзду чиновників, представників правоохоронних органів та інших посадовців за кордон під час війни.

"Є принципове рішення РНБО щодо виїзду чиновників за кордон. Це стосується всіх посадових осіб центральної влади, різних інших рівнів місцевої влади. Це стосується правоохоронців, народних обранців, прокурорів та всіх тих, хто має працювати на державу й у державі. Хочуть відпочивати зараз – будуть відпочивати поза межами державної служби. За кордон їздити на відпочинок чи з якоюсь іншою недержавною метою посадовцям більше не вдасться", – заявив він.

26 січня стало відомо, що народний депутат, заступник голови парламентської фракції "Слуга народу" Микола Тищенко вирушив у Таїланд. У зв'язку з цим Тищенка виключили з партії. Подробиці читай тут.

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