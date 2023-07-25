Виллы по цене более миллиона гривен за ночь: нардеп от 'Слуги народа' Юрий Аристов отдохнул на Мальдивах во время войны в люксовом отеле

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп партии "Слуга Народа" Юрий Аристов отдыхал в 5-звездном отеле "Waldorf Astoria Maldives" на частном острове Итхаафуши, Мальдивы. В отеле подтвердили, что Аристов был их гостем, но уже уехал.

Об этом сообщили журналисты "Следствия.Инфо". Они отметили, что стоимость проживания в отеле на двоих за одну ночь варьируется от 100 тысяч гривен за виллу на пляже с бассейном и двуспальной кроватью и до 323 тысяч гривен за виллу с двумя спальнями и бассейном, согласно ценам на Booking.com. Однако неизвестно, в какой именно вилле проживал нардеп.

"После того, как нам подтвердили пребывание политика в Waldorf Astoria Maldives, мы позвонили ему лично. Но Юрий Аристов не поднял трубку. Вместо этого нам позвонила его пресс-секретарь Оксана Омельченко (так женщина подписана в одном из мессенджеров), которая не смогла ответить на вопросы журналистов о том, где сейчас находится ее руководитель – в Украине или еще на Мальдивах – и попросила отправить журналистский запрос, – сообщили журналисты.

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В свою очередь помощница и сам депутат проигнорировали попытки журналистов получить ответы на вопросы, в частности, на каких началах нардеп выехал из Украины и была ли поездка в Мальдивы рабочей. В то время как жена нардепа заявила, что Аристов был в Вильнюсе, и добавила, что "у нее своя личная жизнь, а у мужа – своя".

В Facebook же Юрий Аристов публиковал снимки из Вильнюса, где был 7 июля. Подпись под фотографиями свидетельствует о том, что это была рабочая поездка.

"Сейчас в приоритете – защита украинского неба. В оборонном комитете Сейма обсудили с коллегами поставки установок NASAMS, которые Литва приобрела для украинской армии. Планируется и другая помощь, которая укрепит нашу систему ПВО, а значит, сохранит много жизней наших людей", – написал Аристов.

Также журналисты проанализировали декларацию политика за 2020 год. В частности, доход семьи был чуть больше 9 миллионов гривен. Жена депутата Марина Аристова, имела Porsche Macan R4 II в 2019 году, а сам депутат арендовал Range Rover в 2019 году. Однако согласно информации главного сервисного центра МВД, Аристов является владельцем RANGE ROVER EVOQUE 2013 года, однако этого в декларации "слуги" нет.

Добавили, что Waldorf Astoria Maldives – это 5-звездочный курорт, расположенный "среди белых песков и кристально голубых вод" на самом большом острове Мальдив. Курорт насчитывает 119 вилл для "уникального и незабываемого отдыха".

Напомним, Юрий Аристов был избран народным депутатом 9-го созыва от "Слуги народа" в 2019 году. В декабре 2022 года он стал заместителем председателя Комитета по национальной безопасности, обороне и разведке.

23 января президент Владимир Зеленский сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны принял решение о процедуре выезда чиновников, представителей правоохранительных органов и других должностных лиц за границу во время войны.

"Есть принципиальное решение СНБО относительно выезда чиновников за границу. Это касается всех должностных лиц центральной власти, разных других уровней местных властей. Это касается правоохранителей, народных избранников, прокуроров и всех тех, кто должен работать на государство и в государстве. Хотят отдыхать сейчас – будут отдыхать за пределами государственной службы. За границу ездить на отдых или больше" заявил он.

26 января стало известно, что народный депутат, заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Николай Тищенко отправился в Таиланд. В связи с этим Тищенко исключили из партии. Подробности читай здесь.

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