Вітамінний кисіль: простий рецепт з яблуком та гарбузом

Кисіль дуже корисний напій, який навіть сприяє схудненню. Ягідний або вівсяний кисіль підвищенню імунітету, стабілізує роботу шлунка і кишечника. Також цей напій покращує метаболізм.

Пропонуємо вам приготувати сезонний кисіль, зварений на основі гарбуза та яблук. Рецепт цього напою дуже простий та не потребує багато часу для приготування, його підказали гастро-фахівці з видання Shuba.

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Для приготування 5 порцій підготуйте такі інгредієнти:

Вода – 2 л

Гарбуз – 500 г

Яблука – 3 шт.

Цукор – 250 г (його можна і не додавати, зважаючи на те, що можна обрати солодкі сорти яблук та гарбуза).

Крохмаль – 4 ст. л.

Як приготувати:

Гарбуз і яблука помийте, почистьте та наріжте шматочками. Закип’ятіть у каструлі 1,5 л води та покладіть у неї подрібнені гарбуз та яблука. Варіть 15-20 хвилин та вимкніть, дайте напою настоятися хвилин 10 під кришкою, а потім подрібніть занурювальним блендером. Поставте знову на маленький вогонь да доведіть до кипіння, додавши за бажанням цукор. Крохмаль треба розвести у 500 мл холодної води та влити у киплячий відвар, ретельно перемішуючи. Коли суміш закипить, вимкніть конфорку та поставте кисіль трохи охолонути.

Напій краще вживати теплим, або охолодженим до кімнатної температури.

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