Візажисти назвали наймодніший відтінок помади осені-2023

У жіночій косметичці представлені різноманітні відтінки засобів для губ. Зазвичай обирають колір помади відповідно до свого настрою або створюваного образу. Проте існують і універсальні варіанти, які будуть популярними в новому сезоні, повідомляє Ukr.Media.

Цієї осені одним із таких відтінків є винний або бордовий. Жінки з холодним підтоном шкіри можуть обирати глибокі кольори та матові текстури, тоді як власницям теплого кольоротипу пасують засоби з яскравим червоним пігментом і легким блиском.

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Головною перевагою бордової помади є те, що створити такий макіяж з нею можна за кілька хвилин. Достатньо вирівняти тон шкіри, підправити брови та аккуратно нанести помаду на губи. Щоб додати об‘єму, можна злегка нанести на середину нижньої губи краплю прозорого блиску.

Нагадаємо, ми вже писали, як доглядати за губами у холодну пору року.

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