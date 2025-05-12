Вкладники без грошей: один з українських банків згортає діяльність і припиняє виплати клієнтам

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) оголосив про завершення виплат гарантованих компенсацій вкладникам ПУАТ "Фідобанк". Причиною такого рішення стало затвердження ліквідаційного балансу та звіту про завершення процедури ліквідації банку, відповідно до чинного законодавства.

Про це повідомили у пресслужбі Фонду. Згідно з повідомленням:

Отримати свої кошти вкладники можуть протягом 30 днів, починаючи з 6 травня.

Тим, хто ще не звертався за компенсацією, слід звернутися до банків-агентів Фонду, які здійснюють виплати гарантованих сум.

Перелік банків, уповноважених на ці виплати, доступний за вказаним посиланням.

"Із дати публікації цього оголошення відлік часу на завершення виплат гарантованих компенсацій триватиме не довше 30 днів. Після цього ліквідаційний баланс ПУАТ "ФІДОБАНК" буде офіційно затверджено, а всі виплати вкладникам припинять", – зазначають у повідомленні.

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Також у Фонді наголосили, що спадкоємці вкладників мають право звернутися із письмовою заявою до ФГВФО для отримання компенсації, надавши документ про право на спадщину. Однак зробити це необхідно протягом 20 днів із моменту оголошення – у разі пропуску цього терміну відшкодування вже не здійснюватиметься.

"Фонд не здійснює виплати компенсацій за заявами, які надійшли після завершення 20-денного терміну з моменту оприлюднення повідомлення про майбутнє затвердження ліквідаційного балансу", – уточнили у ФГВФО.

Причини ліквідації "Фідобанку"

У травні 2016 року Національний банк України визнав "Фідобанк" неплатоспроможним. Як повідомили у регуляторі, перед цим із рахунків юросіб та інших банків почався значний відтік коштів. Водночас зазначається, що активи банку не виводилися на компанії, пов’язані з його акціонером.

Через масовий відтік коштів клієнтів у банку виникли труднощі з виконанням фінансових зобов’язань перед вкладниками. У Нацбанку зазначили, що "Фідобанк" не звертався по рефінансування, а також поінформував про відмову потенційного інвестора від участі в докапіталізації установи.

У результаті НБУ ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та розпочати процес ліквідації "Фідобанку". За даними регулятора, сума операцій, які банк не виконав перед клієнтами, перевищила 500 мільйонів гривень, що становило 9% від усіх його зобов’язань.

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