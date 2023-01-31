Включно з мером: чиновникам міськради на Київщині масово вручили повістки (відео)

У Броварах на Київщині представник військкомату прийшов на засідання міськради та масово роздав повістки. Документи отримали мер Броварів Ігор Сапожко та місцеві депутати.

Цей момент потрапив на відео, яке опублікував місцевий Телеграм-канал "Трибуна". Заступник начальника Броварського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Михайло Григорьянц виступив перед депутатами та вручив повістки 9 присутнім.

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"З метою уточнення облікових даних військовозобов'язаних зараз будуть вручені повістки всім чоловікам, які тут присутні, Почнемо з вас Ігорю Васильовичу", – з цими словами Григорьянц підійшов до Сапожка та поклав на стіл перед ним повістку.

Сапожко розписався, що отримав повістку. Після цього представник центру комплектування почав викликати присутніх на засіданні по списку та вручати їм повістки.

Зауважується, що тепер всі, хто отримав повістки повинні з'явитися до військкомату та уточнити облікові дані. Також вони пройдуть медкомісію.

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Мер Броварів прокоментував цю подію так: "Наші працівники проходили медкомісію, нас знову запросили на звірення обліку військової служби, тому, дійсно, буду йти до військкомату для того, щоб звірити певні обліки, знову пройти відповідні комісії, якщо у цьому є потреба" (цитата за ТСН).

Повідомляється, що повістки також отримають ще 98 чоловіків із Броварської ОТГ.

Нагадаємо, що чоловікам загрожує адміністративна та кримінальна відповідальність у разі порушення правил військового обліку. Також на військовозобов'язаних можуть накласти штраф.

Адвокат Роман Сімутін пояснив, чи можуть затримати та погрожувати у разі відмови від повістки. Оскільки від початку воєнного стану в Україні триває мобілізація через повномасштабну війну.

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