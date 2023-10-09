Увімкніть цю функцію духовки, щоб менше платити за світло

Восени, коли відбувається суттєве зниження температури, зростає споживання електроенергії. І щоб зекономити на платіжках за світло, можна почати з кухні.

Фахівці радять за можливості поміняти електроприлади на енергоефективні, або правильно користуватися вже наявними.

Наприклад, завдяки одній функції в електричній духовці можна значно зменшити свої рахунки за електроенергію. Це "циркуляція тепла", тобто увімкнення вентилятора під час приготування страв.

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Ця функція електричної духовки дозволяє гарячому повітрю циркулювати, оптимально та рівномірно розподіляючи тепло по всій духовці. Таким чином духовці не потрібно буде докладати додаткових зусиль для розсіювання тепла і, таким чином, споживати більше енергії.

Варто звернути увагу також на одночасне приготування кількох страв у духовці, що дозволить заощадити електроенергію. Сучасні печі досить місткі, щоб здійснити таку "операцію", але важливо групувати страви, які потребують однакового ступеня нагріву. Це допомагає уникнути частого відкривання дверцят духовки, що може призвести до втрати тепла і збільшення споживання енергії.

Крім використання вентилятора та одночасного приготування страв, важливо також:

Вимикати духовку за 5 хвилин до закінчення приготування.Нарізати їжу невеликими шматочками для швидшого приготування.Розморожувати їжу перед приготуванням, що скорочує час приготування і заощаджує енергію.Використовувати керамічний посуд для приготування їжі в духовці, оскільки цей матеріал швидше досягає оптимальної температури, скорочуючи час приготування. Застосування цих порад може допомогти зменшити споживання електроенергії під час використання духовки та зекономити гроші на комунальних послугах.

Раніше ми писали, як скоротити витрати на електроенергію і при цьому не пожертвувати комфортом.

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