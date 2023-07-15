Смачна закуска та гарнір: Як зробити баклажани в олії та законсервувати їх на зиму

Як приготувати баклажани в олії та законсервувати їх на зиму

Одна зі смачних заготівель на зиму – це баклажани в олії, якими можна насолоджуватися протягом усього року. Це чудовий додаток до гарнірів, м'ясних або рибних страв, який можна також подавати як закуску. Сайт Cucchiaio поділився рецептом цього варіанту заготовки.

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Цікаво, що за цим же рецептом можна приготувати артишоки та кабачки. Готові овочі в олії потрібно зберігати в прохолодному та сухому місці, подалі від джерел тепла. Перед вживанням, рекомендується почекати не менше місяця.

Після відкриття банки з овочами, рекомендується зберігати їх у холодильнику, забезпечуючи, щоб баклажани завжди були покриті олією.

Рецепт баклажанів в олії

Інгредієнти:

1 кг довгих баклажанів;

оливкова олія;

свіже листя м'яти;

крупна сіль за смаком;

кілька зубчиків часнику;

червоний перець чилі;

1 літр білого оцту;

1,5 літра води.

Приготування:

Очистіть баклажани і наріжте їх смужками. Покладіть їх у миску і посипте великою сіллю. Залиште на 10 годин. Після цього відіжміть виділений сік. Доведіть воду та оцет до кипіння, де рідина має бути відчутно кислою. Варіть баклажани трохи більше 2 хвилин. Потім дайте їм охолонути і знову відіжміть. Підготуйте інші інгредієнти для заправки: часник, олію, м'яту та червоний перець чилі. Залиште листочки м'яти недоторканими, поріжте перець на кільця, а часник подрібніть на ваш розсуд. Простерилізуйте скляні банки та розкладіть у них баклажани. Додайте оливкову олію, перець чилі, часник та м'яту. Добре закрутіть банки і збережіть у прохолодному сухому місці.

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