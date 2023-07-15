Смачна закуска та гарнір: Як зробити баклажани в олії та законсервувати їх на зиму
Одна зі смачних заготівель на зиму – це баклажани в олії, якими можна насолоджуватися протягом усього року. Це чудовий додаток до гарнірів, м'ясних або рибних страв, який можна також подавати як закуску. Сайт Cucchiaio поділився рецептом цього варіанту заготовки.
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Цікаво, що за цим же рецептом можна приготувати артишоки та кабачки. Готові овочі в олії потрібно зберігати в прохолодному та сухому місці, подалі від джерел тепла. Перед вживанням, рекомендується почекати не менше місяця.
Після відкриття банки з овочами, рекомендується зберігати їх у холодильнику, забезпечуючи, щоб баклажани завжди були покриті олією.
Рецепт баклажанів в олії
Інгредієнти:
- 1 кг довгих баклажанів;
- оливкова олія;
- свіже листя м'яти;
- крупна сіль за смаком;
- кілька зубчиків часнику;
- червоний перець чилі;
- 1 літр білого оцту;
- 1,5 літра води.
Приготування:
- Очистіть баклажани і наріжте їх смужками. Покладіть їх у миску і посипте великою сіллю. Залиште на 10 годин.
- Після цього відіжміть виділений сік. Доведіть воду та оцет до кипіння, де рідина має бути відчутно кислою. Варіть баклажани трохи більше 2 хвилин. Потім дайте їм охолонути і знову відіжміть.
- Підготуйте інші інгредієнти для заправки: часник, олію, м'яту та червоний перець чилі. Залиште листочки м'яти недоторканими, поріжте перець на кільця, а часник подрібніть на ваш розсуд.
- Простерилізуйте скляні банки та розкладіть у них баклажани. Додайте оливкову олію, перець чилі, часник та м'яту. Добре закрутіть банки і збережіть у прохолодному сухому місці.
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