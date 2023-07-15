Вкусная закуска и гарнир: Как сделать баклажаны в масле и законсервировать их на зиму
Одна из вкусных заготовок на зиму – баклажаны в масле, которыми можно наслаждаться в течение всего года. Это прекрасное дополнение к гарнирам, мясным или рыбным блюдам, которое можно также подавать в качестве закуски. Сайт Cucchiaio поделился рецептом этого варианта заготовки.
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Интересно, что по этому же рецепту можно приготовить артишоки и кабачки. Готовые овощи нужно хранить в прохладном и сухом месте, подальше от источников тепла. Перед употреблением рекомендуется подождать не менее месяца.
После открытия банки с овощами, рекомендуется хранить их в холодильнике, обеспечивая, чтобы баклажаны всегда были покрыты растительным маслом.
Рецепт баклажанов в растительном масле
Ингредиенты:
- 1 кг длинных баклажанов;
- оливковое масло;
- свежие листья мяты;
- крупная соль по вкусу;
- несколько зубчиков чеснока;
- красный перец чили;
- 1 литр белого уксуса;
- 1,5 литра воды.
Приготовление:
- Очистите баклажаны и нарежьте полосками. Уложите их в миску и посыпьте большой солью. Оставьте на 10 часов.
- После этого отожмите выделенный сок. Доведите воду и уксус до кипения, где жидкость должна быть ощутимо кислой. Варите баклажаны чуть больше 2 минут. Затем дайте им остыть и снова отожмите.
- Подготовьте другие заправочные ингредиенты: чеснок, масло, мяту и красный перец чили. Оставьте листики мяты нетронутыми, порежьте перец на кольца, а чеснок измельчите по вашему усмотрению.
- Простерилизуйте стеклянные банки и разложите в них баклажаны. Добавьте оливковое масло, перец, чеснок и мяту. Хорошо закрутите банки и сохраните в сухом прохладном месте.
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