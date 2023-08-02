Смачний перекус до кіноперегляду: рецепт кабачків-фрі

Чудовий варіант перекусу до цікавого фільму за рецептом від Schuba. Робляться такі кабачки дуже просто та швидко.

Інгредієнти:

Кабачки – 250 г

Борошно пшеничне – 4 ст. л.

Орегано сушене – 1 ч. л.

Олія соняшникова рафінована – за смаком

Сіль – за смаком

Холодна вода – 50 мл

Оцтовий соус

Білий винний оцет – 2 ст. л.

Червоний перець чилі – 0.5 шт.

Часник, зубчики – 1 шт.

Цукрова пудра – 1 ч. л.

Сіль – за смаком

Часник очистіть та подрібніть.

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Спосіб приготування:

1. Чилі очистіть від насіння та наріжте.

2. Винний оцет, чилі, часник, цукрову пудру та сіль змішайте та відставте.

3. Борошно та щіпку солі збийте з 50 мл холодної води в мисці до утворення однорідної пасти.

4. Очищені кабачки наріжте на смужки довжиною 6 см і товщиною 5 мм.

5. Налийте у глибоку каструлю з товстим дном на 1 см заввишки соняшникову олію. Розігрійте на середньому вогні, поки вона не закипить.

6. Кабачок обваляйте в тісті.

7. Акуратно витягніть їх шумівкою, струсивши надлишки тіста.

8. Кабачки опустіть у розігріте масло.

9. Смажте 5 хвилин. Подавайте з соусом до смаку.

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