Власники квартир мають заплатити податок до 31 серпня, щоб уникнути штрафів: про що мова

До 31 серпня громадяни України мають сплатити податок на квартири та будинки. За несплату податку додатково доведеться заплатити штраф.

Йдеться про осіб, які мають нерухомість площею, понад норму. Місцева влада має право збільшити “норму", але найчастіше це не робить, оскільки зібрані кошти надходять до бюджету, повідомляє "На пенсії".

Зокрема, податок доведеться платити власникам:

понад 60 квадратних метрів для квартири;

понад 120 квадратів для дому;

понад 180 квадратів, якщо є будинок та квартира.

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Зазначається, що розмір податку становить до 1,5% від мінімальної зарплати за минулий рік. Це близько 100 гривень за кожний зайвий квадратний метр. Від сплати податку на нерухомість звільнені громадяни, чиє житло знаходиться в окупації або в зоні бойових дій.

Отримавши повідомлення про нарахування податку на нерухомість, громадянин зобов’язаний сплатити його протягом двох місяців. Якщо прострочити сплату терміном до 30 днів, то до суми податку буде додано штраф у вигляді 10% від нарахованої суми податку. Якщо оплата податку прострочена більш ніж на 30 днів, то штраф складе вже 20%.

Нагадаємо, експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський розповів, чи зміниться розмір мінімальної пенсії до кінця 2023 року.

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