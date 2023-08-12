Владельцы квартир должны заплатить налог до 31 августа во избежание штрафов: о чем речь

До 31 августа граждане Украины должны уплатить налог на квартиры и дома. За неуплату налога дополнительно придется заплатить штраф.

Речь идет о лицах, имеющих недвижимость площадью, сверх нормы. Местные власти имеют право увеличить "норму", но чаще всего это не делает, поскольку собранные средства поступают в бюджет, сообщает "На пенсии".

В частности, налог придется платить владельцам:

свыше 60 квадратных метров для квартиры;

более 120 квадратов для дома;

более 180 квадратов, если есть дом и квартира.

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Отмечается, что размер налога составляет до 1,5% минимальной зарплаты за прошлый год. Это около 100 гривен за каждый лишний квадратный метр. От уплаты налога на недвижимость освобождены граждане, жилье которого находится в оккупации или в зоне боевых действий.

Получив уведомление о начислении налога на недвижимость, гражданин обязан уплатить его в течение двух месяцев. Если просрочить уплату сроком до 30 дней, то в сумму налога будет добавлен штраф в размере 10% от начисленной суммы налога. Если оплата налога просрочена более чем на 30 дней, штраф составит уже 20%.

Напомним, эксперт по социальной политике Андрей Павловский рассказал, изменится ли размер минимальной пенсии до конца 2023 года.

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