ВЛК-2025: які зміни чекають військовозобовʼязаних з 1 квітня

З 1 квітня постанови ВЛК оформлюватимуться в електронному форматі, але за бажанням військовозобов’язані зможуть отримати висновок у паперовому вигляді. Міністерство оборони України впроваджує електронний кабінет для працівників військово-лікарських комісій.

Про це в ефірі телемарафону повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, пише ТСН. Тепер усі висновки ВЛК після оглядів оформлюватимуться виключно в електронній формі через медичну інформаційну систему ЗСУ.

Таке нововведення дозволить військовозобов’язаним не відвідувати ТЦК з паперовою постановою про придатність або непридатність до служби. Інформація в електронному форматі одразу потраплятиме до реєстру "Оберіг" і буде доступна в системі "Резерв+".

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"Наразі налагоджена повна електронна взаємодія між кабінетом ВЛК, „Оберігом" та „Резерв+". Ви зможете побачити свій статус щодо медичної частини одразу в застосунку „Резерв+", без потреби носити паперові документи", — зазначила Черногоренко.

Раніше видані документи залишатимуться чинними. Також військовозобов’язані, які захочуть отримати висновок ВЛК у паперовому форматі, матимуть таку можливість.

"Навіть після 1 квітня, якщо людина бажає отримати на руки висновок ВЛК, ми надаємо таку опцію. Роздруковуємо паперовий аналог цифрового документа. Це не створює жодних проблем. Якщо йдеться про свідоцтво щодо непридатності до військової служби, висновок затверджується центральною або обласною ВЛК, після чого за бажанням громадянина видається паперовий екземпляр", — додала заступниця міністра.

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