Замість спеки - аномалії: синоптики розповіли, якою буде погода в Україні до неділі

Синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха попередила, що протягом найближчого тижня Україна перебуватиме під впливом кількох атмосферних фронтів, які регулярно змінюватимуть погоду. За її словами, попереду прохолодні дні, а справжнє літнє тепло повернеться лише наприкінці тижня – в неділю.

Температурний фон залишатиметься нижчим за звичні літні показники. Через часту зміну атмосферних фронтів, що рухатимуться з північного заходу на південний схід, прогнозуються короткочасні дощі, місцями з грозами, пише NV.

У таких умовах очікуються різкі коливання атмосферного тиску та температури повітря, особливо в західних і північних регіонах. Також майже щодня переважатиме північно-західний вітер зі швидкістю 7–12 м/с, що додатково посилюватиме відчуття прохолоди.

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Уже в ніч із 16 на 17 червня перший атмосферний фронт принесе опади до західних регіонів України, а вдень дощі поширяться на північ, центр і схід. Наступного дня, 18 червня, залишкові опади ще ймовірні на сході країни та в районі Приазов’я.

Однак уже 19 червня нова хвиля атмосферного фронту з північного заходу знову накриє більшість регіонів, крім південних областей. Очікуються короткочасні дощі, місцями з грозами. Дощова погода триматиметься і надалі: 20 червня опади прогнозують у південних, північних і східних областях, а 21 червня – майже по всій території країни.

"Ці опади здебільшого будуть слабкими – без потужних злив, але невелике накрапання очікується регулярно", –зауважила Наталія Птуха.

Щодо температурного режиму: вночі від понеділка до п’ятниці стовпчики термометрів коливатимуться в межах +12…+17 °C, на морському узбережжі – до +21 °C. Вдень прогнозують +20…+29 °C залежно від регіону.

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У період з 20 по 21 червня в Україні відчутно похолодає: у західних, північних та частині центральних регіонів нічна температура опуститься до +8…+14 °C, а вдень стовпчики термометрів показуватимуть лише +14…+20 °C. У південних областях залишатиметься тепліше – в ніч на 21 червня +11…+16 °C, а вдень до +21…+26 °C. Проте навіть у південній частині країни наприкінці тижня очікується незначне зниження температури, підкреслює синоптикиня.

Із початком наступного тижня, за її словами, прогнозується поступове підвищення атмосферного тиску, що сприятиме зменшенню кількості опадів і стабілізації температурного фону з тенденцією до зростання.

У Києві та області 17 червня очікується короткочасний дощ, нічна температура становитиме +14…+16 °C, а денна – +22…+24 °C. На 18 червня опади не прогнозуються, температура підвищиться до +25 °C. 19 червня можливі знову невеликі дощі при температурі +22…+24 °C вдень. У четвер і п’ятницю, 20–21 червня, дощі повернуться, а температура знизиться: вночі очікується +10…+12 °C, вдень – +16…+18 °C. Починаючи з неділі, синоптики обіцяють поступове потепління.

Нагадаємо, раніше відома синоптикиня поділилася позитивним прогнозом погоди для України.

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