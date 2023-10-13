Раптова зупинка серця у молодих: топ-5 причин

Раптова зупинка серця у молодих - одне з найпоширеніших явищ сьогодення, якого можна уникнути, - вважають лікарі. Наприклад, в одній лише Німеччині від зупинки серця щорічно помирає близько 2000 осіб віком до 40 років.

Як не померти молодим?

Спосіб життя, вживання заборонених речовин, спадковість та вроджені патології серця – це ті тривожні дзвіночки, які ми часто не помічаємо.

Ми з'ясували топ-5 науково обґрунтованих причин, на які варто звернути увагу.

Небезпечні зв'язки: енергетики та алкоголь

Є ряд досліджень, які підтверджують користь кофеїну у помірних дозах для серцево-судинної системи. Проте в необмеженій кількості це справжня отрута для організму. Особливо небезпечний кофеїн у складі енергетиків. Поєднання речовини із таурином, гуараною та женьшенем у кілька десятків разів посилює його дію, що зношує серцевий м'яз. Численні клінічні дослідження довели шкідливий вплив енергетиків на серцево-судинну систему. Особливо небезпечним є поєднання енергетичних напоїв із алкоголем. Це може призвести до раптової смерті.

Вчені неодноразово наголошували, що причиною раптової зупинки серця у молодих людей є змішування енергетиків із алкогольними напоями.

Безпечних наркотиків не буває

Кокаїн, ЛСД, галюциногенні гриби - часто ці речовини у масовій культурі молоді пропагуються як "безпечні наркотики для вечірок". Однак низка наукових досліджень довели: вживання наркотиків викликає незворотні зміни у серцево-судинній системі та може призвести до раптової смерті. Вчені підкреслюють: ризик раптової зупинки серця існує незалежно від кількості вживаного наркотику. Метамфетамін, кокаїн, опіати та канабіс пов'язані з підвищеною ймовірністю розвитку фібриляції передсердь, - про це говорить 11-річне дослідження 2022 р. американських вчених Каліфорнійського університету в Сан-Франциско за участю понад 23 млн. дорослих.

Тривожні дзвіночки: увімкніть внутрішнього спостерігача

На думку експертів, є низка попереджувальних ознак, які мають спонукати лікарів враховувати підвищений ризик раптової зупинки серця:

незрозумілі короткочасні непритомності, які найчастіше виникають при стресі, фізичному навантаженні чи гучних звуках;

судоми без явного патологічного результату ЕЕГ;

серцева недостатність чи залежність від кардіостимулятора віком до 50 років.

"Усі ці ознаки можуть вказувати на захворювання серця, яке має обстежити ваш лікар", - вважає доктор медичних наук, керівник Центру раптової зупинки серця у Франкфурті-на-Майні Сілке Кауферштейн.

Професійний спорт: є ризики у чоловіків

Про користь помірних фізичних навантажень знає будь-хто, та професійний спорт може стати причиною раптової зупинки серця. В особливій групі ризику - чоловіки, які займаються професійним футболом. Проте спорт відіграє менш важливу роль у виникненні раптової зупинки серця, ніж це часто передбачається: "Частота раптової зупинки серця становить у середньому від 0,7 до 3 випадків на 100 000 спортсменів усіх вікових груп", - стверджує доктор медичних наук, голова Німецького фонду серця Томас Фойгтлендер.

Вроджені вади та спадковість

На думку вчених, людям із вродженими вадами серця треба бути пильними вже з 30-35 років. У молодих людей раптова зупинка серця часто є результатом вроджених патологій, таких як, гіпертрофічна кардіоміопатія або аритмогенна кардіоміопатія правого шлуночка. Такі захворювання, як синдром подовженого інтервалу QT та синдром Бругада, також можуть призвести до раптової зупинки серця. Серед молодих спортсменів, які відчувають раптову зупинку серця, причиною часто є спадковий фактор, що часто не береться до уваги.

"Молодим високоефективним спортсменам у віці близько 14 років уже рекомендується робити кардіологічний скринінг", - вважає Фойгтлендер.

Вчений також акцентує увагу на спадковий фактор, який може торкнутися членів сім'ї. На думку лікаря, більшість генетичних захворювань можна успішно лікувати, якщо їх своєчасно діагностувати: "Якщо раптова зупинка серця або незрозуміла раптова смерть відбуваються у молодому віці в сім'ї, лікар має врахувати, що це може бути пов'язане з серцевими захворюваннями, які можуть торкнутися решти членів сім'ї", - зазначає лікар.

Нестача знань, вживання "легких" наркотиків, енергетиків та алкоголю, а також небажання стежити за станом свого здоров'я можуть призвести до раптової зупинки серця навіть у молодому віці. Особливо пильними мають бути пацієнти із вродженими вадами серця та спадковістю. Адже, на думку вчених, якщо вчасно розпочати профілактичну терапію, можна уникнути навіть спадкових факторів.