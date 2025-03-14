Увага, критичне підвищення геомагнітної активності: прогноз магнітних бур на три дні

Магнітні бурі здатні впливати на атмосферний тиск, що часто викликає головний біль, втому або підвищений рівень стресу, особливо в людей, чутливих до змін погодних умов. Рівень геомагнітної активності визначають за планетарним К-індексом: якщо показник сягає 5 і більше, це означає сильну магнітну бурю.

15, 16 та 17 березня очікується жовтий активності. Однак важливо враховувати, що прогнози постійно оновлюються, оскільки дані про сонячну активність коригуються кожні три години. Тож варто слідкувати за актуальною інформацією.

Магнітна буря — це природне явище, викликане спалахами й вибухами на Сонці, під час яких виділяється велика кількість енергії. Ця енергія складається з потоку заряджених частинок, які, досягаючи магнітосфери Землі, викликають коливання, що науковці називають магнітними бурями. Інтенсивність таких бур вимірюється К-індексом. Коливання в межах від 1 до 4 зазвичай залишаються непомітними для людей, тоді як бурі з показником від 5 і вище можуть значно впливати на самопочуття та навіть спричиняти збої в роботі стільникового зв’язку, супутників і систем навігації. Під час потужних бур із К-індексом 7 або 8 в деяких регіонах можна спостерігати полярні сяйва.

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Вплив магнітних бур на здоров’я відчувають не всі, але чимало людей можуть зіткнутися з головним болем, втомою, перепадами настрою, дратівливістю або стресом. Хоча спеціальних ліків від магнітних бур не існує, дотримання простих рекомендацій допоможе полегшити стан. Фахівці радять дотримуватись режиму дня, висипатися й налаштувати здорове харчування. Варто обмежити вживання солоної, гострої або жирної їжі, уникати алкоголю й зменшити кількість кави. Краще пити більше чистої води або трав’яних чаїв, проводити більше часу на свіжому повітрі, уникаючи при цьому прямого сонячного проміння. Помірна фізична активність також здатна підвищити тонус і додати енергії.

Фахівці рекомендують уникати стресів та конфліктних ситуацій, а людям із хронічними захворюваннями — більше відпочивати й тримати під рукою необхідні ліки. Вранці організм допоможе підбадьорити контрастний душ, а ввечері для розслаблення корисною буде тепла ванна.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що насувається магнітна буря червоного рівня.

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