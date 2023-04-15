Увага на порції та ніякого алкоголю: як не переїсти на Великдень

В Україні 16 квітня православні християни святкуватимуть Великдень. Це свято передбачає багатий смачними стравами стіл.

Однак значна частина вірян перед цим дотримується доволі строгого посту, через що велика кількість частувань може бути важкою для травлення. UAportal зібрав поради, які допоможуть не переїдати на Великдень.

Перш за все, з посту варто виходити поступово. Не варто одразу їсти багато страв, особливо жирних, оскільки це може бути сильним стресом для організму.

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Краще за все розбити прийоми їжі на декілька етапів з перервами, та розділити частування на тарілці на різні типи. Наприклад, спочатку почастувати м'ясними смаколиками, а десь за 2 години приступати до виробів з тіста.

Також варто дотримуватися сталих порцій. Чоловікам у середньому рекомендовано за раз з'їдати від 160 до 250 грамів, а жінкам – від 130 до 180 грамів. Таким чином вдасться уникнути переїдання.

Окремо треба утриматися від алкоголю, оскільки під час вживання спиртних напоїв, калорійність їжі для організму збільшується. Таким чином можна дозволити випити традиційне на Великдень вино, але не надто багато.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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