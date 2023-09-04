У Франції виявили поселення доби неоліту, яке не має аналогів у Європі

Археологи виявили стародавнє неолітичне поселення у болотах на північному сході Франції віком 3500. Ці розкопки були проведені спільно археологами та Національним центром наукових досліджень Франції (CNRS) на болотах Сен-Гон (розташованих у департаменті Валь-де-Марн, приблизно за 136 кілометрів від Парижа).

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Про це повідомляє Newsweek.

Фахівці стверджують, що це поселення має дозволить науковцям зібрати нові знання про неолітичний період. Під час розкопок було знайдено значну кількість артефактів, які дозволять глибше зрозуміти повсякденне життя людей, що жили на планеті понад 3500 років тому.

Нагадаємо, у Єгипті виявили храм з древніми розписами віком 2000 років.

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