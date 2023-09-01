У Франції знайшли найбільшу в історію кістку динозавра віком 140 мільйонів років

Під час археологічних досліджень у Франції вчені знайшли велику стегнову кістку динозавра неймовірних розмірів, що майже рівна за розміром людині. Вага цієї кістки становить приблизно 508 кілограмів. Імовірно, ця істота належала до виду динозавра, подібного до Патаготитана, який вважається одним з найбільших тварин, що коли-небудь жили на Землі. Назву цього конкретного виду динозавра вчені поки що не встановили.

Про це пише Daily Star.

За дослідженнями, проведеними палеонтологами, ця кістка належала істоті, яка існувала близько 140 мільйонів років тому. На жаль, повний скелет динозавра не було знайдено. Проте, поруч із стегновою кісткою був виявлений фрагмент тазу, до якого, ймовірно, прикріплювалися м'язи та сухожилля.

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Палеонтологи висловили своє захоплення цією знахідкою, особливо великим фрагментом тазу, який відмінно зберігся. Цей фрагмент має велике значення для розуміння будови та життя цієї давньої істоти.

Кістки динозавра були виявлені в муніципалітеті Анжак-Шарант, який є одним із найбагатших місць у Європі для археологічних знахідок такого типу. З 2010 року тут було знайдено близько 7500 кісток, що належали до 45 різних видів динозаврів.

Нагадаємо, на території Іраку виявили древнє місто епохи Аккадської імперії.

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