У Франції викопали залишки римської вілли 2 століття з мозаїкою (фото)

Археологи Французького національного інституту профілактичних археологічних досліджень (INRAP) розкопали залишки римської вілли 2 століття. Знахідку зробили у стародавньому робітничому районі Німа на півдні Франції.

У більшості кімнат бетонні підлоги та фарбована штукатурка на стінах. Втім, крайня східна кімната вілли має поліхромну мозаїчну підлогу з геометричним декором, пише The History Blog.

Зазначається, що на південь римський будинок обладнаний опалювальною кімнатою та колодязем, який, ймовірно, розташований на прилеглому відкритому просторі.

Однак ці останки гірше читаються через їх псування з часом.

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Вілла була знайдена в районі, який був присвячений виноградарству з 5 століття до нашої ери.

Втім, з часом регіон став урбанізованим після римського завоювання та будівництва Віа Доміція, першої римської дороги в Галлії, у 2 столітті до нашої ери.

Нагадаємо, раніше археологи, використовуючи сервіс Google Earth, виявили комплекс римських вілл з лазнею та системою центрального опалення в графстві Кент, Англія.

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