Во Франции вырыли остатки римской виллы 2 века с мозаикой (фото)

Археологи Французского Национального института профилактических археологических исследований (INRAP) раскопали остатки римской виллы 2 века. Находку сделали в древнем рабочем районе Нема на юге Франции.

В большинстве комнат бетонные полы и крашеная штукатурка на стенах. Впрочем, крайняя восточная комната виллы имеет полихромный мозаичный пол с геометрическим декором, пишет The History Blog.

Отмечается, что к югу римский дом оборудован отопительной комнатой и колодцем, который, вероятно, расположен на близлежащем открытом пространстве.

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Однако эти останки хуже читаются из-за их порчи со временем.

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Вилла была найдена в районе, посвященном виноградарству с 5 века до нашей эры.

Со временем регион стал урбанизированным после римского завоевания и строительства Виа Домиция, первой римской дороги в Галлии, во 2 веке до нашей эры.

Напомним, ранее археологи, используя сервис Google Earth, обнаружили комплекс римских вилл с баней и системой центрального отопления в графстве Кент, Англия.

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