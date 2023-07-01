У Львові більше 10 автівок зламалися через неякісний бензин, АЗС прокоментувала (фото, відео)

У Львові на заправці ОККО вода потрапила до резервуару з бензином

1 липня о 18:30 на нашій автозаправній станції у Львівській області, м. Солонка, вул. Стрийська, сталася технічна несправність, в результаті чого вода потрапила до резервуару з паливом марки А-95.

Читайте також: П'ять порад щодо економії палива, які виявилися обманом

"Не в наших правилах замовчувати такі речі. Ми визнаємо технічну несправність і приносимо вибачення за завдані незручності. Всіх водіїв, хто заправився на цьому АЗК бензином марки А-95 сьогодні після 18:30 прохання у разі виникнення несправностей з авто звернутися на гарячу лінію ОККО - 0 800 501 101", – відреагували у компанії.

За словами представників ОККО, вони активно фіксують всі звернення та оперативно обробляють заявки. Витрати на ремонт та евакуацію будуть компенсовані відповідно до ситуації, а АЗС робить все можливе, щоб виправити цю ситуацію.

На фото в бутилі той самий "95 бензин", який вже взяли на експертизу, але результатів поки немає. А на відео знято, як евакуйовують зламані автівки і наливають цей бензин у бутиль.

Нагадаємо, з 1 липня в Україні вступила в дію довоєнна ставка ПДВ на пальне у розмірі 20%. Прогнозувалося, що оператори АЗС підвищать ціни на бензин та дизельне пальне.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!