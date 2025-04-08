В скільки обійдеться зарядити електромобіль в Україні: названо ціну за кожну кВт*год

Ціни на заряджання електромобілів в Україні у березні залишилися стабільними порівняно з лютим. Водночас середній тариф на "повільну" зарядку демонструє відчутне зростання.

Згідно з інформацією, наданою Інститутом досліджень авторинку (ІДА), при середньому споживанні електроенергії на рівні 20 кВт*год на 100 кілометрів, подолання такої відстані коштуватиме приблизно 360 гривень. Аналітики підкреслюють, що цей показник залишився стабільним упродовж останнього місяця.

За їхніми спостереженнями, вперше за останній період вартість кіловат-години у всіх операторів залишилася на тому ж рівні, що й минулого місяця. Наразі середня ціна за кіловат-годину в мобільних додатках провідних постачальників мережевих електрозарядних станцій (ЕЗС) становить:

через АС порт ("повільна" зарядка") – 14,89 грн (13,49-16,99 грн/кВт*год), що на 1,29 грн більше, ніж у лютому;

("повільна" зарядка") – 14,89 грн (13,49-16,99 грн/кВт*год), що на 1,29 грн більше, ніж у лютому; через DC порт ("швидка" зарядка) – 17,40 грн (16,99-18,00 грн/кВт*год), тобто на 4 копійки вище, ніж минулого місяця.

Читайте також: Доступний електрокар: які моделі можна купити в Україні за 4000 доларів

Як повідомляється, тарифи можуть відрізнятися залежно від конкретного місця розташування – детальні дані про вартість доступні у мобільних застосунках операторів електрозарядних станцій. Крім того, на окремих станціях діє плата за "простій", коли автомобіль залишається під'єднаним, але не відбувається процес заряджання.

Експерти також звертають увагу на те, що на придорожніх електрозарядних станціях, особливо швидкісних із потужністю від 80–100 кВт і більше, ціни на заряджання зазвичай вищі. Водночас нижчі тарифи частіше зустрічаються на станціях, розташованих на паркінгах комерційних об'єктів — таких як готелі, ТРЦ чи заклади харчування.

Таким чином, навіть якщо користуватися виключно мережевими ЕЗС, електромобіль все одно залишається економічно вигідним варіантом. Наприклад, витрати на поїздку в 100 км для невеликого легкового авто з газобалонною установкою при середній витраті 12 літрів газу становитимуть близько 450 грн, що на 90 грн більше, ніж заряджання електрокара на аналогічну відстань.

Нагадаємо, раніше експерт з авто назвав причину, чому водії не "розкуповують електромобілі".

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!