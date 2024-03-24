Під час нічної атаки по командному пункту у Севастополі загинуло понад 30 окупантів, пошкоджено три Су-27 у Бельбеку – росЗМІ

У ніч на 24 березня Сили оборони України атакували військові об'єкти окупованому Криму. Відомо про атаку по командному пункту чорноморського флоту рф, по місцю розташування морпіхів та підтверджується влучання по аеродрому "Бельбек".

Пропагандистський Телеграм-канал "Кремлівська табакерка" інформує, що унаслідок масштабного ракетного удару по Севастополі атаковано "добре замаскований командний пункт, у якому під час удару перебувало понад два десятки офіцерів".

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"Також внаслідок падіння уламків збитих ракет пошкоджено три літаки Су-27 на аеродромі "Бельбек". Один із літаків пошкоджений дуже серйозно, два практично точно відремонтують. Крім того, ворожі ракети вдарили за місцем дислокації наших морпіхів. Там серйозні жертви", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в результаті атаки, на жаль, загинули 34 військові, 11 з них - офіцери. Ще близько 40 військових поранено.

Нагадаємо, у Криму в ніч на 24 березня повідомлялося про понад 20 вибухів у різних частинах півострова.

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