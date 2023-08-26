Під час 'нічного полювання' бійці 92 ОМБр знищили техніки росіян на 2 млн доларів (відео)

Під час боїв на Донецькому напрямку бійці 92 окремої механізованої бригади ім. кошового отамана Івана Сірка влаштували "нічне полювання" на військову техніку російських бойовиків.

Відео боїв поділився Командир роти ударних БпАК "АХІЛЛЕС" 92-Ї ОШБр ім. Івана Сірка Юрій Федоренко у своєму Телеграм-каналі.

Він зазначив, що рота ударних безпілотних авіаційних комплексів успішно застосувала дрони з нічною оптикою по ворожій техніці. У результаті було ушкоджено російську БТР-80 (екіпаж: 3 особи, десант: 7 осіб).

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Також було знищено БМП-2 (екіпаж: 3 особи, десант: 8 осіб) та БРЕМ (броньована ремонтно-евакуаційна машина).

"Сукупна вартість ураженої техніки приблизно 2 млн доларів", – додав Федоренко.

Як повідомлялося, днями на Запорізькому напрямку нацгвардійці знищили ворожий БТР разом з боєкомплектом. Вогневе ураження нанесли артилеристи 3-ї бригади оперативного призначення "Спартан".

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