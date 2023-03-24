Під час розкопок у Франції знайшли стародавню статуетку голої Венери

На стародавньому гало-римському звалищі у Франції знайшли статуетку оголеної богині Венери. Артефакт датується І чи II століттям нашої ери.

Як повідомляє HeritageDaily, французькі археологи проводили охоронно-рятувальні розкопки, що передували будівельним роботам у місті Ренн. Під час робіт вони знайшли галло-римський кар'єр для видобутку сланцю, який місцеві жителі ще в епоху античності перетворили на звалище.

Серед прошарків сміття дослідники знайшли фрагменти керамічного посуду, монети, фібули, а також кілька теракотових фігурок. Серед цих фігурок й було виявлено десятисантиметрову статуетку, що зображує оголену богиню Венеру Анадіомену.

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Зазначається, що археологічні дослідження проходили на ділянці, площа якої складає понад 3 тисячі кв. м. Вона розташована на околиці древнього міста Кондате, заснованого у II столітті до нашої ери кельтським народом редони, що населяв Східну Галію.

Виявлений ступінчастий кар'єр, глибина якого становить понад два метри, за даними дослідників, почали розробляти у I столітті нашої ери. До II століття нашої ери в ньому видобували матеріал для будівництва фундаментів будинків та міських вулиць. Лише у XIV чи XV столітті на місці засипаного сміттям кар'єру з'явилися ремісничі чи житлові споруди.

Довідково: у римському пантеоні Венера — це богиня, яка асоціюється з коханням, красою, бажанням, сексом, родючістю, процвітанням і перемогою. Згідно з римською міфологією, вона була предком римського народу через свого сина Енея, який пережив падіння Трої та втік до Італії. Римляни адаптували міфи та іконографію її грецького аналога, Афродіти, де вона стала шануватися в римській релігії під численними культовими назвами.

Нагадаємо, раніше у районі стародавньої фортеці Масада археологи з Ізраїльського агентства старовини розкопали папірусну платіжну відомість, виписану на ім'я римського солдата.

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