Водіїв в Україні очікують нові штрафи: за що та скільки доведеться платити

З 1 лютого 2025 року в Україні набуває чинності заборона на пересування транспортних засобів у межах природно-заповідного фонду. Особи, які порушать цю норму, змушені будуть сплатити штрафи та компенсувати завдану шкоду. Розмір штрафу за незаконний проїзд може варіюватися від 4 000 до 8 000 гривень.

Це передбачено законом №4188-IX, який ухвалила Верховна Рада України. Одним з основних нововведень є заборона на пересування механічного транспорту в межах природно-заповідного фонду (ПЗФ). Обмеження стосується всіх видів транспортних засобів — від мопедів і мотоциклів до вантажних автомобілів, пише OBOZ.UA.

Відповідно до нових правил, пересування транспортних засобів у природоохоронних зонах є порушенням. За недотримання цієї заборони передбачено штрафні санкції:

для громадян – від 153 до 408 гривень;

для посадових осіб – від 255 до 510 гривень.

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Ці штрафні санкції – лише одна складова відповідальності, адже порушники також повинні відшкодувати завдані збитки природним територіям. Згідно із законодавством, розмір компенсації за кожні 100 метрів незаконного пересування складає:

для мопедів, мотоциклів і моторолерів – 4020,80 гривень;

для легкових автомобілів, мікроавтобусів, пікапів – 6428,80 гривень;

для автобусів та вантажних автомобілів – 8848 гривень.

Розмір компенсаційних виплат суттєво перевищує штрафи, що відіграє ключову роль у запобіганні правопорушенням. Головна мета цього закону – не лише покарання порушників, а й заохочення до дбайливого ставлення до навколишнього середовища.

Крім того, законодавчі зміни запроваджують штрафи для водіїв за надмірний шум, що створюється транспортними засобами. Це додатковий крок, спрямований на зменшення негативного впливу транспорту на екосистему та покращення умов життя як для людей, так і для тварин у заповідних територіях.

Варто зазначити, що заповідні території України зазнають значного впливу через надмірну людську діяльність. Пересування транспорту в цих зонах призводить до руйнування екосистем, погіршення якості повітря та порушення природних умов існування тварин. Нове законодавство передбачає заходи, що допоможуть зберегти природну спадщину для наступних поколінь і запобігти негативним екологічним наслідкам.

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