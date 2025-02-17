Водителей в Украине ожидают новые штрафы: за что и сколько придется платить

С 1 февраля 2025 года в Украине вступает в силу запрет на передвижение транспортных средств в пределах природно-заповедного фонда. Лица, которые нарушат эту норму, вынуждены будут заплатить штрафы и компенсировать нанесенный ущерб. Размер штрафа за незаконный проезд может варьироваться от 4 000 до 8 000 гривен.

Это предусмотрено законом №4188-IX, который приняла Верховная Рада Украины. Одним из основных нововведений является запрет на передвижение механического транспорта в пределах природно-заповедного фонда (ПЗФ). Ограничение касается всех видов транспортных средств – от мопедов и мотоциклов до грузовых автомобилей, пишет OBOZ.UA.

Согласно новым правилам, передвижение транспортных средств в природоохранных зонах является нарушением. За несоблюдение этого запрета предусмотрены штрафные санкции:

для граждан – от 153 до 408 гривен;

для должностных лиц – от 255 до 510 гривен.

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Эти штрафные санкции – лишь одна составляющая ответственности, ведь нарушители также должны возместить нанесенный ущерб природным территориям. Согласно законодательству, размер компенсации за каждые 100 метров незаконного передвижения составляет:

для мопедов, мотоциклов и мотороллеров – 4020,80 гривен;

для легковых автомобилей, микроавтобусов, пикапов – 6428,80 грн.;

для автобусов и грузовых автомобилей – 8848 грн.

Размер компенсационных выплат существенно превышает штрафы, что играет ключевую роль в предотвращении правонарушений. Главная цель этого закона – не только наказание нарушителей, но и поощрение к бережному отношению к окружающей среде.

Кроме того, законодательные изменения вводят штрафы для водителей за чрезмерный шум, создаваемый транспортными средствами. Это дополнительный шаг, направленный на уменьшение негативного влияния транспорта на экосистему и улучшение условий жизни как для людей, так и для животных в заповедных территориях.

Стоит отметить, что заповедные территории Украины испытывают значительное влияние из-за чрезмерной человеческой деятельности. Передвижение транспорта в этих зонах приводит к разрушению экосистем, ухудшению качества воздуха и нарушению естественных условий существования животных. Новое законодательство предусматривает меры, которые помогут сохранить природное наследие для следующих поколений и предотвратить негативные экологические последствия.

Напомним, ранее мы рассказывали, кому из украинских водителей грозит наказание за отсутствие техосмотра.

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