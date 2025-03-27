РФ не уйдет с оккупированных территорий, хотя юридически они ей не принадлежат – Келлог

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что Россия не откажется от контроля над оккупированными территориями Украины, хотя юридически они не являются частью РФ. По его мнению, это создает сложную ситуацию, которая потребует дальнейших переговоров.

В интервью Fox News Келлог отметил, что Россия полностью контролирует Луганскую область, но частично Донецкую, Запорожскую и Херсонскую. Это ставит вопрос о дальнейшем развитии ситуации и реальных территориальных достижениях Москвы.

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Он отметил необходимость различать де-факто и де-юре контроль над оккупированными территориями. Россия физически присутствует там и не планирует отступать, но юридически эти земли остаются украинскими, поскольку международное сообщество не признает их частью РФ. По его словам, это будет одним из ключевых вопросов в предстоящих переговорах.

Келлог также подчеркнул, что для политического урегулирования важно понимать позиции как Украины, так и России и найти компромисс, хотя бы частично удовлетворяющий обе стороны. Он считает, что ни одна из сторон не получит всего, чего хочет, поэтому необходимо искать решение, которое позволит вести дальнейший диалог.

Напомним, Трамп признал, что конфликт в Овальном кабинете был частью стратегии давления на Украину.

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