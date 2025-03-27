РФ не піде з окупованих територій, хоча юридично вони їй не належать - Келлог

Спецпредставник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог заявив, що Росія не відмовиться від контролю над окупованими територіями України, хоча юридично вони не є частиною РФ. На його думку, це створює складну ситуацію, яка потребуватиме подальших переговорів.

В інтерв'ю Fox News Келлог зазначив, що Росія повністю контролює Луганську область, але лише частково Донецьку, Запорізьку та Херсонську. Це ставить питання про подальший розвиток ситуації та реальні територіальні здобутки Москви.

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Він наголосив на необхідності розрізняти де-факто та де-юре контроль над окупованими територіями. Росія фізично присутня там і не планує відступати, але юридично ці землі залишаються українськими, оскільки міжнародна спільнота не визнає їх частиною РФ. За його словами, це буде одним із ключових питань у майбутніх переговорах.

Келлог також підкреслив, що для політичного врегулювання важливо розуміти позиції як України, так і Росії та знайти компроміс, який хоча б частково задовольнить обидві сторони. Він вважає, що жодна зі сторін не отримає всього, чого прагне, тому необхідно шукати рішення, яке дозволить вести подальший діалог.

Нагадаємо, Трамп визнав, що конфлікт в Овальному кабінеті був частиною стратегії тиску на Україну.

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