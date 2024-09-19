Водіям загрожують нові штрафи, які перевищують 17 тисяч: за що каратимуть

Українські законодавці готують нові правила для водіїв, які полюбляють гучний тюнінг своїх автомобілів. До Верховної Ради внесено законопроєкт, який передбачає суттєві штрафи за перевищення допустимого рівня шуму транспортним засобом.

Згідно з проєктом закону (законопроєкт №9564), за перше порушення водію загрожує штраф у розмірі 17 тисяч гривень. У випадку повторного порушення протягом року штраф подвоюється до 34 тисяч гривень, а крім того, водія можуть позбавити права на керування транспортним засобом на строк до шести місяців.

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Ініціатори законопроєкту зазначають, що гучний вихлоп не лише створює дискомфорт для інших учасників дорожнього руху та місцевих мешканців, але й може спричинити додатковий стрес під час воєнного стану, оскільки звуки гучних двигунів можуть бути сплутані зі звуками ворожих безпілотників.

"Під час воєнного стану такі звуки шуму схожі на звуки ворожих безпілотних літальних апаратів, чим створюють уявлення про авіаційну та ракетну небезпеку, відволікаючи Збройні Сили та правоохоронців", – йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

Варто зазначити, що схожі норми вже діють в багатьох країнах світу. В Україні ж це питання залишалось неврегульованим досить довго, попри численні скарги громадян.

Якщо законопроєкт буде ухвалений, власникам транспортних засобів з гучними вихлопними системами доведеться або демонтувати їх, або ж готуватися до значних фінансових витрат.

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