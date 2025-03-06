Водіям на замітку: які два предмети обов'язково повинні бути в авто, щоб уникнути штрафу

Іноді водії запитують, чи потрібно мати в машині аптечку та вогнегасник і чи можуть вони отримати штраф за їх відсутність. Для уточнення цього питання юрист розповів як саме це регулюється законом.

"Якщо в автомобілі відсутні аптечка та вогнегасник, водій порушує правила дорожнього руху", – пояснила в коментарі УНІАН юрист адвокатського бюро "Івана Хомича" Олена Воронкова.

Вона зазначила, що за відсутність цих предметів у транспортному засобі передбачені різні штрафи, залежно від типу транспортного засобу.

Водії, в авто яких немає аптечки та вогнегасника, можуть бути оштрафовані за статтею 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка визначає покарання за порушення правил експлуатації або керування транспортним засобом.

За відсутність аптечки та вогнегасника в легковому автомобілі водій може отримати штраф у розмірі 340 грн. Однак, якщо він перевозить пасажирів, штраф буде значно вищим – 680 грн. У певних випадках водіїв, які не мають цих предметів, можуть оштрафувати згідно зі статтею 125 КУпАП, що передбачає покарання за інші порушення правил дорожнього руху, але в такому разі може бути винесено лише попередження, – пояснила юрист.

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Визначення, яка саме стаття буде застосована до водія за відсутність аптечки та вогнегасника, залежить від його поведінки на дорозі.

"Наприклад, якщо водій просто їхав, і під час зупинки виявилось, що у нього немає аптечки та вогнегасника, він, швидше за все, отримає попередження. Але якщо водій перевищив швидкість, потрапив у ДТП і ще й не має аптечки та вогнегасника, покарання буде жорсткішим", – уточнила Олена Воронкова.

Щодо аптечки, то вона має відповідати державному стандарту України 3961-2000. Вона повинна містити засоби для зупинки кровотечі – джгут і бинт, а також додаткові предмети: блокнот з ручкою для запису часу накладання джгута, матеріали для пов'язок, парамедичні ножиці, пінцет, медичні рукавички та плівку для штучної вентиляції легенів.

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За стандартом ДСТУ 3961-2000 є два типи аптечок: тип №1 для авто з місткістю до 9 осіб і тип №2 для транспорту з місткістю понад 9 осіб. Повний перелік медикаментів для аптечок обох типів можна знайти на сайті Верховної Ради України.

"Аптечка повинна бути в легкодоступному місці, як в салоні, так і в багажнику. Якщо водій сховав її під запаскою в багажнику, це вважається неправильним розміщенням", – додала юрист.

Олена Воронкова, адвокат, пояснила, що в легкових автомобілях повинен бути порошковий вогнегасник вагою не менше 2 кг вогнегасної речовини. Для вантажних автомобілів і самоскидів вимоги аналогічні, однак вогнегасник має бути більшого розміру – з вогнегасною речовиною не менше 5 кг.

Вогнегасник повинен знаходитися в легкодоступному місці. В автомобілях можна зберігати його в багажнику, але він не повинен бути прикритий або заблокований, щоб забезпечити швидкий доступ до нього.

У пасажирських транспортних засобах повинно бути два порошкових вогнегасники, один з яких розміщується в кабіні, а інший — у салоні. Вогнегасна речовина в кожному з них повинна важити не менше 3 кг.

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