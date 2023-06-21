Водоканали планують піднімати тарифи на воду з 1 липня: що відомо

В Україні можуть збільшити тарифи на водопостачання для побутових споживачів. З такою ініціативою виступили водоканали.

Підприємства закликають держрегулятора підвищити тарифи з 1 липня. Про це заявив президент асоціації "Укрводоканалекологія" Дмитро Новицький під час пресконференції "Критичний стан водопровідно-каналізаційної галузі України".

За його словами, тарифи на воду необхідно підвищити, щоб стабільно забезпечувати громадян водою та дотримуватись технологічних процесів. Йдеться про послуги із централізованого водопостачання та водовідведення для населення.

Читайте також: В Україні з 1 червня зміниться ціна на світло: який буде тариф

Вартість послуг можуть підвищити у середньому на 33%. Ще влітку 2022 року представники водоканалів надали регулятору розрахунки щодо нової вартості послуги для побутових споживачів.

"Ми очікували, що НКРЕКП ухвалить рішення про їхнє встановлення ще у грудні. Нас переконували, що питання щодо підвищення тарифів буде розглянуте після завершення опалювального сезону, потім перенесли розгляд на 1 травня, потім – на 1 червня. Відтак, сьогодні вже 15 червня, а ми навіть не бачимо перспективи розгляду цього питання. А разом із тим – вирішення питання щодо визначення джерел фінансування цілої галузі", – зазначив Новицький.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у 2023 році змінились правила виплати пільг на оплату комунальних послуг.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!