Військового не впустили до ресторану у Запоріжжі, щоб не 'лякав' відвідувачів (відео)

Новий скандал за участі військовослужбовця стався у Запоріжжі. Через те, що чоловік хотів зайти до пляжно-розважального закладу у військовій формі, адміністратори закладу його не впускали.

Відповідне відео з'явилося у соцмережах. На ньому зафіксовано розмову адміністраторки закладу з українським військовослужбовцем, який у свій день народження вирішив відвідати заклад та випити кави.

Діалог військового та адміністраторки був наступним:

Чого я не можу зайти до вас випити кави?

Ви прийшли до нас у військовій формі…

Що тут такого? Це позор якийсь?

Це не позорно, в жодному разі. У нас відпочиває 140 дітей. Це може відволікати, злякати, що у нас у військовій формі.

Дітей злякати?

Ну не дітей, а їх дорослих батьків.

Нехай сидять вдома, якщо вони такі нервові.

Чому?

А тому, що війна йде у нас в країні.

Я розумію, що у нас йде війна.

Тобто ви воєнних не впускаєте?

Ми не впускаємо людей у військовій формі.

Я хотів зайти випити кави, у мене сьогодні до речі день народження.

Від щирого серця вас вітаємо.

Я хочу пройти у кафе, а не бути там де діти.

Кафе у нас знаходиться по центру комплексу, вам доведеться пройти через мільйон людей, 140 дітей…

Потім військовий спитав, хто власник цього закладу, дівчина відмовилася йому повідомити таку інформацію.

Стало відомо, що скандал трапився на території пляжно-розважального комплексу Pool and Beach. Заклад на своїй сторінці в Інстаграм повідомив наступне: "На територію комплексу Pool&Beach МОЖНА гостям у військовій формі! Ми розуміємо, що адміністратор висловила інформацію некоректно, роботу з адміністратором проведено! Дитяче свято завершилося, просимо вибачення за некоректне висловлювання та запрошуємо на відпочинок!".

Днями, нагадаємо, схожа ситуація трапилася у Дніпрі.

Там військового не пустили до місцевого ресторану "Deep bar" через військову форму.

У квітні цього року у селі Задубрівка (Чернівецька область) священнослужителі з УПЦ московського патріархату не дозволяли рідним та близьким загиблого військового Івана Назарія занести його тіло до церкви архістратига Михайла та провести відспівування.

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