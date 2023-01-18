Військові показали ефектне знищення російського танка поблизу Сватового: працювали артилерія та аеророзвідка

Поблизу Сватового Луганської області українські захисники знищили російський танк. По ворожій техніці спільно відпрацювали артилеристи та аеророзвідка.

Відео роботи показали на Facebook-сторінці роти артилерійської аеророзвідки ТрО ЗСУ "Ахіллес". ЗСУ продовжують контрнаступальні дії на Харківсько-Сватівському напрямку.

Разом з ротою "Ахіллес" спільно працювали бійці 92-ї окремої механізованої бригади ім. кошового отамана Івана Сірка.

"Розрахунок аеророзвідки з’ясував координати розташування техніки противника, куди артилерія спрямувала вогонь", – йдеться у повідомленні.

Яких втрат зазнав ворог від початку повномасштабної війни

У Генеральному штабі Збройних сил України назвали загальні бойові втрати росіян від 24 лютого 2022 року по 18 січня 2023 року:

особового складу – близько/ about 117770 (+820) осіб ліквідовано;

танків – 3130 (+9) од;

бойових броньованих машин – 6225 (+10) од;

артилерійських систем – 2108 (+4) од;

РСЗВ – 442 (+1) од;

засоби ППО – 220 (+0) од;

літаків – 287 (+1) од;

гелікоптерів – 276 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1876 (+4);

крилаті ракети – 749 (+0);

кораблі /катери – 17 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4889 (+12) од;

спеціальна техніка – 190 (+0).

Генштаб розповів про втрати ворога від 24 лютого 2022 року по 18 січня 2023 - втрати росіян у повномасштабній війні

Нагадаємо, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна може розраховувати на збільшення поставок важкого озброєння. Військова допомога від західних країн буде виділена найближчим часом.

Керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку, полковник Євген Єрін повідомив, що окупанти готуються відбивати наступ українських військових на Запорізькому напрямку. За його словами, росіяни планують відбити атаку та піти у власний наступ.

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