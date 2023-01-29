Військові показали відео, як готують снайперів для знищення окупантів

81 окрема аеромобільна бригада показала відео підготовки снайперів. Вони можуть працювати як в тилу, так і на рубежі ворога.

Відео опублікували на Facebook-сторінці бригади. Там зауважили, що є хибною думка про снайпера як солдата зі снайперською гвинтівкою.

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"Насправді це не так. Снайпер – це високо підготовлена бойова одиниця, яка може працювати як в тилу, так і на рубежі самого противника", – так описав роботу сам військовий цієї професії.

Він зауважив, що дуже часто снайпери працюють між лініями, у так званій "сірій зоні". Робота в цій зоні потребує певних навиків, знань та вмінь.

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Нагадаємо, що військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан зробив прогноз щодо розвитку війни в Україні. На його думку, незабаром у окупантів не залишиться сил і не вистачить боєприпасів.

Своєю чергою експерт Британського королівського інституту оборонних та безпекових досліджень Олександр Данилюк зробив припущення щодо дати нового вторгнення росії. За його словами, це може відбутися найближчими днями.

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