Військові втратили право на спрощену процедуру одруження: подробиці

Військовослужбовці в Україні мають можливість подати заяву на реєстрацію шлюбу двома способами:

Через відділ державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС). За допомогою мобільного застосунку Дія.

Раніше для військовослужбовців діяла спрощена процедура одруження в дистанційному форматі, без необхідності присутності нареченої або нареченого. Однак відповідна постанова Кабінету Міністрів від 7 березня 2022 року № 213 втратила чинність 30 жовтня 2024 року. Про це інформує пресслужба Міністерства юстиції у Фейсбуці.

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Наразі військовослужбовці мають право подавати заяву на реєстрацію шлюбу безпосередньо у ДРАЦС або через застосунок Дія. У застосунку Дія необхідно знайти розділ "Шлюб онлайн" та обрати "Заява про шлюб".

Один із наречених має подати заяву та вказати свого партнера. Після цього другий наречений повинен підтвердити подання такої заяви. Після підтвердження заявники отримають повідомлення, в якому їм буде запропоновано обрати дату та час церемонії. Про підтвердження дати ДРАЦС також повідомить через застосунок Дія.

Крім того, у Дії можна визначитися, що робити з прізвищем після одруження: залишити своє, взяти прізвище партнера чи зробити подвійне прізвище.

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