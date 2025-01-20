Військові зможуть отримувати посилки від Нової Пошти за 1 гривню: яка процедура
Компанія "Нова пошта" приєдналася до національної програми підтримки військовослужбовців у застосунку "Армія+". Захисники та захисниці тепер можуть надсилати та отримувати посилки вагою до 30 кг у прифронтових відділеннях компанії всього за 1 гривню.
Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
Де діє послуга: Програма охоплює прифронтові області, зокрема:
- Сумську
- Харківську
- Донецьку
- Запорізьку
- Херсонську
Читайте також: Чи будуть переглядати тарифи на світло найближчим часом: відповідь Міненерго
Як скористатися послугою:
- Згенеруйте штрихкод у застосунку "Армія+".
- Покажіть його оператору відділення "Нової пошти".
Військовослужбовці можуть використати до трьох штрихкодів на місяць. Ця ініціатива спрямована на підтримку захисників і спрощення логістики для них у складних умовах.
Нагадаємо, ми вже писали, що заборонено відправляти Новою поштою.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!