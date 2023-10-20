Військовий ЗСУ розповів у які прикмети вірять на фронті

Які прикмети та забобони є у військових на фронті

Військовий і поет Павло Вишебаба розповів про деякі забобони та вірування, які існують серед військових. Хоча багато з них він сприймає як забобони, він зауважив, що вони важливі для багатьох солдатів, оскільки допомагають зберегти психологічний комфорт під час служби.

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Про це військовий розповів в інтерв'ю на Youtube каналі Маші Єфоросиніної. Серед цих вірувань є правило не робити публічні заяви про те, що вам пощастило. Військові вважають, що такі заяви можуть накликати біду, тому вони уникають таких коментарів.

Також багато бійців ніколи не відмовляються від оберегів та пам'ятних речей, які їм передають рідні та друзі. Навіть якщо цих оберегів багато і їх важко носити при собі, солдати намагаються зберегти всі ангеликі та хрестики, які їм вручають.

Ще однією особливістю військових є те, що вони уникають планування подій наперед. Павло Вишебаба ділиться, що він думає про майбутнє максимум на два тижні вперед, оскільки обставини на передовій можуть змінитися дуже швидко.

Ці звичаї та вірування можуть видаватися дещо незвичайними, але для військових вони стають частиною їхнього життя та допомагають утримувати психологічний баланс у важкі моменти під час служби.

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