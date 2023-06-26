Воїни з 23 ОМБр показали ліквідацію ворога у Приютному на Запоріжжі (відео)

Бійці з групи аеророзвідки "Ясні Очі" у Приютному Запорізької області вистежили спостережний пункт росіян та їхні позиції. Ворога було знешкоджено.

Відео роботи воїнів 23-ї окремої механізованої бригади з'явилося у мережі. Його опублікували аналітики Deep State у своєму Телеграм-каналі.

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"Робота групи Аеророзвідки "Ясні Очі" 23 ОМБр вразила позицію ка**пів у Приютному. У окремих ходах розвідки було видалено СП противника з живою силою супротивника", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, контрнаступ ЗСУ вже почався на певних ділянках.

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